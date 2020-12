Niño de 6 años gasta más de 300 mil pesos de su madre en videojuego de Sonic

Ciudad de México.- Una mujer de nombre Jessica Johnson descubrió que alguien estaba comprando artículos por valor de miles de dólares y cargándolos en su cuenta bancaria a principios de este año; al poco tiempo descubrió que esa persona resultó ser su hijo de 6 años.

El pequeño gastó más de 16 mil dólares (casi 323 mil pesos) en anillos que le permitían seguir jugando al juego Sonic Forces en su iPad. Los anillos, que costaban entre 1.99 y 99.99 dólares, ofrecían aumentos de potencia y otras ventajas en la lucha del erizo contra el Dr. Eggman y sus aliados.

Mi hijo no entendía que el dinero era real. Está jugando un juego de dibujos animados en un mundo que sabe que no es real. ¿Por qué el dinero sería real para él?", dijo Johnson, de 41 años, al New York Post.