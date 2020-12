Las 10 canciones que no pueden faltar en las fiestas de Navidad

Ciudad de México.- Ya faltan 8 días para la Noche Buena y 9 para la Navidad, por lo que para estas fechas y en especial estos momentos tan difíciles, existen 10 canciones que sin duda representan lo que significa estas fechas y elevarán el espíritu, por lo que no pueden faltar en la lista de reproducciones.

Como era de esperarse, en los primeros lugares se encuentra All I Want For Christmas Is You de Mariah Carrey, que ha 25 años de su lanzamiento sigue siendo todo un himno de Navidad.

Según una lista de People en Español, las 10 principales canciones que no pueden faltar al momento de celebrar junto a la familia en estas festividades tan importantes, en especial en este año son estas a continuación.

Fiesta de Pilito de El Gran Combo de Puerto Rico

All I Want for Christmas Is You de Mariah Carrey

Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee

Jingle Bell Rock de Bobby Helms

Navidad de Guayacán

It's Beginning To Look A Lot Like Christmas de Michael Bubble

It's the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams

Let it Snow de Dean Martin

Cantares de Navidad de Billo's Caracas Boys

Underneath the Tree de Kelly Clarkson