VIDEO: Joven rompe en llanto ante el rechazo de su madre sobre su boda gay

Los Ángeles, EU.- Un fotógrafo mexicano de nombre Henry Jiménez, que radica en Estados Unidos se volvió viral luego de compartir un doloroso video en sus redes sociales en el cual muestra la reacción de su madre al enterarse que se iba a casar con su novio.

Le dije a mi mamá que me comprometí con el hombre de mi vida. Esto, como dije, ES MUY DIFÍCIL para mí compartirlo , pero hoy recibí un mensaje de un niño que decía cuánto se sintió inspirado después de ver esto y le contó a sus padres su mayor secreto. Eso me hace tan feliz y hace que todo valga la pena”, escribió el joven en la publicación.

A través de TikTok e Instagram, Jiménez se mostró durante una llamada telefónica que le hizo a su progenitora, en ella le cuenta que está próximo a contraer nupcias con su pareja del mismo sexo, algo que su mamá no toma de la mejor manera, pues estalla con citas a la biblia.

¿Y tú sabes qué eso es pecado delante de los ojos de Dios?, ¿lo sabes? Me has partido el corazón en mil pedazos… cada vez que me hablas de esto me pones más enferma de lo que ya estoy. El día que yo muera, tú me vas a matar, porque siempre estoy pensando en las cosas tuyas que has hecho mal”, se escucha decir a la señora.