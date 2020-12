¡Navidad está prohibida! Estos son los 10 países en los que no la celebran

Ciudad de México.- La Navidad está muy cerca y a nivel mundial millones de personas se preparan para esta, sin embargo, existen 10 países en el que las celebraciones de esta importante y conocida fecha están prohibidas y no se puede ni colocar un adorno conmemorativo de este momento en el que la familia se reúne y se obsequios como tradición por el nacimiento del niño Jesús.

1.- Arabia Saudita, 2.- Argelia y 3.- Irán

En estos lugares se tiene prohibido celebrar la Navidad y quiénes llegan a manifestar el gusto por esta tradición son considerados unos irrespetuosos y rebeldes, pues en su mayoría, si no es que todos, practican el Islam.

4.- Tayikistán y 5.- Brunéi.

En estas ciudades no está prohibido festejar la fecha, pero no se le da importancia y a los habitantes que les gusta le piden que no lo hagan de manera pública, lo que significa que no deben de decorar su casa por fuera ni hablar de ello.

6.- Corea del Norte.

En el año 2016, Kim Jong-Un prohibió que se realizaran actos "libertinos", que engloba el alcohol, canciones y juegos, actividades que suelen realizarse en la fiesta de Noche Buena, aunque el 25 sí se permite realizar un pequeño evento familiar por el cumpleaños del líder coreano.

7.- Somalia.

Al igual que Arabia Saudita la Navidad quedó prohibida debido a que no tiene nada que ver con las tradiciones del Islam.

8.- China.

En este país no se tiene prohibido como tal está celebración, pero no es una fecha que esté en el Candelario oficial de sus festividades, sin embargo, cada vez es más adoptada en esta tradición.

9.- Israel.

Aunque no es algo castigado y conocen de su existencia, en Israel no se festeja esta importa te fecha debido a que su religión está basada en el judaísmo y la Navidad está relacionada al cristianismo.

10.- Tailandia

En el caso de Tailandia la Navidad no se festeja debido a que su religión está influenciada por el budismo, pero al ser un país turístico algunos de los hoteles adoptaron la celebración por los turistas.