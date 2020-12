Niño se hace viral al pedir permiso a su maestra de entregar la tarea tarde por culpa de su mascota

Ciudad de México.- A través de redes sociales, se viralizó el caso de un niño, quien a través de WhatsApp, le pidió permiso a su profesora de entregar la tarea tarde, pues el pequeño se encontraba en medio de un predicamento.

Por medio de un audio de algunos segundos, el infante le explicó a su docente que no podría entregar sus deberes a tiempo, pues al finalizar la clase virtual, su cerdita mascota llamada 'Cuchi' entró en labor de parto y al no estar su mamá presente, él tenía que cuidarla.

La profesora no se hizo esperar con la respuesta y aceptó la petición del menor, dándole el permiso de entregar la tarea más tarde de lo acordado, además le deseó suerte con su mascota.

Profe Nancy, buenas tardes, no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir y no sé hasta qué hora estará (en parto). Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo a la Cuchi. En cuanto acabe de parir le mando el deber. Gracias, chao, espero que me entienda", dice el menor en el audio.