El distanciamiento social no ha sido tan malo, ¿Queremos volver a la 'antigua' normalidad?

Ciudad de México.- Definitivamente la "nueva normalidad" ha llegado a ser, para muchos, la vida en la que les gustaría vivir. Teletrabajo en empresas y ámbitos en los que hasta ahora, no estaba contemplado, eludir horas de viaje para llegar a los lugares de trabajo, distancia social en los lugares públicos, turnos espaciados sin salas de espera abarrotadas para ir al médico, reuniones sociales con pocos concurrentes.

Sin llegar a casos de fobia social u otra patología similar, más de uno levantará su mano para votar afirmativamente si de elegir que más allá del fin de la pandemia, algunos de los aspectos que conforman la realidad tal como se vive hoy permanezcan en el tiempo se trata.

Cabe aclarar que se está hablando de cuestiones emocionales, no habitacionales o económicas que claramente para muchos fueron determinantes en su vida los últimos meses, el especialista insistió:

Por su parte, la psicoanalista Claudia Borensztehn, Señaló que muchas de las cosas van a quedar así porque son útiles, aunque también van a quedar miedos que van a tardar en irse . Y después, habrá gente que tiene tendencia a la soledad, al aislamiento y se vio favorecida con esta situación.

Para ella, "en general se agradece el nuevo respeto por el espacio personal". Debido a que se vivía de una manera que no se daba cuenta, se naturalizaba hacer fila para todo, estar apretados en el transporte, esperar una hora en una sala de espera, resaltó la ex presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

Existe la posibilidad de que la nueva realidad sea una combinatoria entre el modo de vínculo virtual y presencial, que dará lugar a un nuevo modo de lazo social y, respecto a los vínculos y la importancia que cada persona tiene del contacto con familiares y amigos, señalan los especialistas que, lo que predomina es la dimensión personal y singularidad de cada posición subjetiva y el modo de vincularse con el otro que tiene cada individuo.

Hay gente que padece la imposibilidad de abrazarse y saludarse. Y otra que celebra no tener que hacerlo. En ese sentido planteó la paradoja que se plantea en las fiestas clandestinas a las que concurren cientas de personas y de las que en varias oportunidades se hizo referencia en las noticias y de las que opinó que “"responden a la necesidad imperiosa de reacción compulsiva a poder salir de la restricción y la renuncia pulsional".

Según Borensztejn, "la mayor parte de los empleados no quiere volver a su trabajo en forma presencial".

Aun en un hipotético escenario de la mayoría de la población vacunada e inmunizada, la respuesta va a depender no sólo de la personalidad de base sino de la experiencia, según él.

Hay muchas familias que tuvieron un impacto traumático y para ellos la secuela del trauma no van a tener marcha atrás y seguramente generarán nuevas conductas y hábitos, analizó. Tal vez haya alguien que no viaje más en subte; como estamos en el proceso ojalá de salida todavía no vemos bien el efecto que tuvo este año en todos.

El vínculo con el otro siempre es complejo y no debiera usarse esta situación de pandemia como excusa para no encontrarse con el otro, y con la vida misma en última instancia". Que toda esta situación no nos deje sin impulso libidinal; el desafío es poder encontrar el punto clave de cada uno para no renunciar a la posición de tener proyectos y expectativas y al mismo tiempo no caer en situaciones compulsivas" apuntó el experto, al tiempo que concluyó: "El desafío es sostener una mirada esperanzada más allá de las dificultades; el vínculo humano es complejo y magnífico, que no sirva este contexto de excusa para no lanzarnos a la vida de una manera prudente".