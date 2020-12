VIDEO: Captan ataque racista de mujer en transporte público de España

Canarias, España.- Recientemente se ha viralizado un video que circula por redes sociales que muestra como una mujer en España realiza un ataque racista en contra de otra mujer que estaba sentada en uno de los lugares del transporte público en que viajaba, despertando la indignación de los pasajeros.

El video del 8 de diciembre ha comenzado tener una fuerte presencia en las redes sociales, ya que ha despertado la indignación de miles al ver como es que la mujer caucásica comienza a gritarle a la mujer de color que estaba sentada en el transporte en la isla de Lanzarote.

La mujer caucásica se subió al transporte y al ver a la otra mujer comenzó a gritarle que se levantara del lugar, diciendo que era "negra" y se tenía que levantar, incluso la amenazó con llamar a las autoridades para que la levantaran del lugar.

Esto causó una gran molestia entre el resto de los pasajeros que comenzaron a cuestionarle cuál era su problema y porque era tan racista, lo que ella negó rotundamente, señalando que incluso tenía amigas de color.

¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho. No soy racista, tengo muchas amigas negras", dijo tras ser cuestionada del porque su agresividad con la mujer.