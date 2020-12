Joven queda al borde de la muerte tras dejarse el tampón puesto durante 5 días

Essex, Reino Unido.- La joven de 24 años, Amy Williams, de Essex, en Reino Unido, reveló haber vivido una historia cómo pocas, donde su vida se vio en juego al dejarse puesto el mismo tampón puesto por 5 días.

Según contó la chica a Daily Mail, que ahora busca crear conciencia entre las chicas para que utilizan este producto, pues puede llegar a ser un riesgo de no utilizarse adecuadamente.

El suceso aconteció el pasado 2019, cuando Amy se encontraba en una fiesta con su novio, Samuel Mullen, cuando ella fue al tocador para cambiarse el artículo de higiene femenina, sin embargo, no encontró el hilo y pensó que ya se lo había quitado, por lo que se puso otro.

Pero lo que no esperaba, fue que después de 5 días, la joven comenzó a notar que de sí misma brotaba un olor fétido y repugnante, después notó que este emanaba desde su vagina.

El olor era tan fuerte que no era normal así que me metí en la ducha y me lavé, pero el olor continuaba", contó la joven.