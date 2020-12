Navidad con Covid-19: Estas son las recomendaciones para evitar contagios

Ciudad de México.- A pesar que la Navidad ya marca para ser distinta por vivirla en plena pandemia del Covid-19, hay ciertos cuidados y medidas a seguir para evitar contagios entre las familias.

Las recomendaciones básicas durante estas fiestas y reuniones son: Planear las compras con tiempo para no hacerlas de último momento y de preferencia hacerlo en línea, en caso de posadas y cenas tener una ventilación natural, evitar convivencias con personas que presenten síntomas respiratorios, no hacer viajes a otras ciudades y por último no transportar a más de dos personas por auto.

Y para vivir una noche con todos los cuidados es por seguridad que evitar: compartir utensilios de comida, desinfectar los espacios y objetos antes de utilizar, lavar bien los alimentos, desinfectar y sanitizar los regalos, sin dejar de lado el uso de cubrebocas, lavado de manos y quedarse en casa.

Pero para estar con más tranquilidad se recomienda vivir la Navidad y Año Nuevo solamente con la gente que vive en el hogar para no hacer reuniones con aglomeraciones.