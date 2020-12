VIDEO: Escuela juzga corte de cabello y deja sin graduación a uno de sus alumnos

Ciudad de México.- Un indignado padre recurrió a redes sociales para quejarse la escuela en la que su hijo se encontraba estudiando pues esta se fijó de más a tal grado de juzgarle por su cabello, terminando así de dejarlo sin graduación.

El alumno que responde a nombre de Jaime Espinoza no pudo estar a lado de sus compañeros presente en su ceremonia de culminación pues su corte de cabello infringía los señalamientos del reglamento.

Estoy aquí en el Colegio Salesianos, a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El profesor Mario Torres no lo deja participar por el corte de pelo de mi hijo. Para mí es discriminación del colegio”, expresó el papá.

Por su parte el estudiante también se expresó al respecto de lo sucedido, "fui ordenado y quedé enojado porque no entendí por qué no me dejaron entrar si tampoco era algo malo".

A pesar de lo sucedido Jaime obtuvo su reconocimiento, pero lo hizo en la dirección de la escuela donde solamente lo acompañó su padre, motivo que causó total indignación entre internautas que apreciaron el acto pues mencionaron que "el cabello no afecta el desempeño escolar".