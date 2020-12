VIDEO: Hombre finge estar arrestado y le pide matrimonio a su novia en la comisaría

Villarrica, Paraguay.- Momentos de angustia fue lo que vivió la joven Rocío Rodríguez cuando tuvo que dirigirse a la estación de Policía de la ciudad de Villarrica, Paraguay al enterarse que su pareja, David Escobar, había sido arrestado por supuesta posesión de drogas.

En el video que se que data del 14 de febrero de 2020 se aprecia al muchacho esposado y con el rostro encapuchado, mientras que su novia le reclama a los oficiales las condiciones en que está siendo tratado: “No es un delincuente, no hay necesidad de tratarle así”, recrimina mientras su novio era obligado a arrodillarse.

En ese momento, David aprovechó que ya estaba de rodillas y sacó un anillo para pedirle matrimonio a su amada; el bello momento fue acompañado por unos músicos que hicieron acto de presencia y comenzaron a tocar al mismo tiempo que Rocío abrazó a David y no pudo evitar romper en llanto.

En la comisaría me dijeron que le agarraron con marihuana en su auto y llorando les dije que eso no es de él y que ¡ni siquiera tenía auto! Me llevé el susto de mi vida, pero al final fue lo más hermoso que me pudo haber pasado”, contó Roció Rodríguez al diario Extra de Paraguay.