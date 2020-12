VIDEO: Turista capta el impactante momento en el que búfalos embisten ferozmente a una leona

Ciudad de México.- Recientemente se ha viralizado el video captado por una turista en Sudáfrica, en el que se el impactante momento en el que se puede ver a una manada de búfalos que embisten ferozmente a una leona y la arrojan por los aires en varias ocasiones.

Una mujer de 28 años, Danica Roux, visitó junto a su familia un parque en Sudáfrica, por el cuál pasearon varios días intentando encontrar leones, lo que finalmente se le cumplió el pasado 12 de diciembre, pero esto no resultó como esperaba debido a un impactante suceso que sacudió a cualquiera que lo ve.

Roux al divisar a la leona que escapaba de una feroz y furiosa manada de búfalos, tomó su cámara y comenzó a grabar el momento, sin imaginarse que esto terminaría en tragedia ya que los bóvidos rodearon a la leona, la pisotearan y embistieran arrojándolas sobre el aire.

Fue un caos, la sacudieron como si no pesara nada", dijo la mujer al presenciar el impactante suceso.

Aunque el video terminó después de que atacaran a la gran felina y la dejaran sin vida en el río, un testigo captó el momento en el que otra leona se acerca al cuerpo y permanece a su lado, como si se estuviera despidiendo de este.

La naturaleza es algo increíble. Cuando piensas que no puede ser más cruel, lo hace. Cuando piensas que no puede ser más magnífica, te vas a sorprender. No todos los días la presa se convierte en asesina, pero a veces sucede", expresó el otro testigo.