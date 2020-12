Por falta de dinero, joven invita pan y gaseosa a su novia y su reacción de viraliza

Bogotá, Colombia.- Recientemente se ha hecho viral en redes sociales el video de una joven sentada en una panadería mientras su novio la invita una gaseosa con pan, debido a la difícil situación económica por la que atraviesa.

Esto ocurrió en Colombia, y en las imágenes se ve cómo la muchacha es grabada por su novio sin que esta se dé cuenta. El hombre le dice a su pareja que no tiene dinero y por lo tanto no podrán salir a algún lugar.

Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo, si no quiere vamos para la casa”, se escuha en el clip.