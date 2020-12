James Hamblin, el médico y profesor que lleva 5 años sin bañarse: "No huelo mal"

New Haven, EU.- Hace unos meses, James Hamblin causó sensación al anunciar que no se había duchado en 5 años. El médico, profesor de salud pública de Yale y redactor de The Atlantic experimentó consigo mismo como investigador para su último libro, Clean: The New Science of Skin.

Hamblin señala que muchos de los rituales actuales de higiene y cuidado de la piel nos han llevado demasiado lejos en la dirección incorrecta ya que nuestra manía de bañarnos puede ser más dañina que útil.

"Hubo momentos en los que me quería duchar porque lo extrañaba, olía mal y sentía que tenía grasa. Con el tiempo tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón. Pero lo principal es entender que toma tiempo (ver el efecto), no sucede de la noche a la mañana, no es inmediato", dijo el estadounidense.

La higiene y el cuidado de la piel modernos también son una pérdida de tiempo asegura el especialista; si se pasa media hora duchándose y aplicándose productos todos los días, las personas habrán dedicado más de 2 años a estas actividades en el transcurso de sus vidas.

Muchas personas usan champú para eliminar los aceites del cabello y después se aplican un acondicionador para colocar aceites sintéticos. Si logras romper ese círculo, tu cabello terminará viéndose de la manera que era cuando empezaste a usar esos productos", aseguró.

Fue así como alcanzó un punto en que no produce ese mal olor con el que estamos tan familiarizados. Tiene un olor "propio", que a su esposa le gusta y que para otras personas "no está mal".

Como señala Hamblin en la introducción, abandonar el jabón no se aplica a lavarse las manos, especialmente durante una pandemia y como médico, realiza este ritual varias veces al día.