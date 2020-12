VIDEO: Mujer despistada sufre caída en la alberca por no ver en donde pisa

Estados Unidos.- En el mundo muchos suelen decir, que es vitalmente importante, estar siempre precavidos ante cualquier posible accidente, sin embargo, basta con tan solo un pequeño descuido para que todo salga mal.

Recientemente, se ha hecho viral un video de seguridad de lo que parece ser un hotel, en la grabación, se alcanza a apreciar cómo es que una mujer carga con unos platos y busca de una mesa para comer al aire libre, en la zona de la alberca.

No obstante, la chica iba tan concentrada en conseguir un lugar, que no se percató en donde es que estaba pisando, pues cuando menos pensó, se le terminó el piso, terminando con un tremendo chapuzón en el agua.

Aunque el clip se ve que es algo viejo, hace poco generó gran popularidad entre los internautas, pues la situación está de no creerse, por fortuna la piscina no era tan profunda y la mujer no tuvo mayo problema para salir de ahí.