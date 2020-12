Hombre se vuelve viral al lograr obtener unos terrenos a cambio de un simple clip de papeles

Moscú, Rusia.- Recientemente se ha comenzado a viralizar la historia de un hombre ruso que con un simple clip para papeles ha logrado obtener unos terrenos que tiene el sueño de convertir en una gran casa para él y sus dos hijos, lo que no se duda logra pronto.

Ruslán Chistiakov, habitante de Angarsk, en Siberia, se ha ganado gran fama, pues al saber que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo decidió darles una mejor vida y para ello pidió varias créditos para poder dejar su pequeño apartamento y comprar uno más grande o una casa, pero ningún banco quiso prestarle.

Ante esto el hombre de 31 pensó en un amigo que consiguió una casa en un juego de intercambios, 'Bigger and Better', en el que canjea pequeños objetos por unos más grandes y mejores, comenzando con una caja de clips para papel, después un lapicero u así sucesivamente, hasta que consiguió un gran terreno de 900 metros cuadrados, algo que él afirmó no esperaba

No esperaba este giro de acontecimientos. La gente resultó ser lo más importante en este experimento", afirmó.

De igual manera mencionó que no pararía hasta conseguir un departamento grande para él y su familia o una casa en la que los cuatro estén cómodamente y así darle una mejor calidad a su familia.