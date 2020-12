Una joven llora al aceptar la invitación de su novio a comer un pan y se hace viral

Ciudad de México.- La reacción de una chica con su novio en algún lugar del mundo se ha hecho viral en las últimas horas. A través de un video con duración de poco más de un minuto, se muestra la escena de una pareja, que demuestra que el amor está por encima de todo y debe ser desinteresado.

En la videograbación se observa cómo la pareja de novios se encuentra en la mesa de un local, que al parecer es una panadería, donde él le confiesa a su chica que se quedó sin dinero para pagar algo más que un refresco y un pan en su cita, por lo que es lo que le ofrece, o bien, irse a casa.

Me tocó pagar unas cosas y entonces me quedé sin plata. Entonces pues si usted quiere nos podemos sentar aquí en la panadería y no se una gaseosa y un pan o algo, no sé, si no quiere pues no sé vamos para la casa", le expresó el joven.