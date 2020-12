VIDEO: Berrinchudo perro azota la puerta al no recibir comida extra de su amo

Goose Creek, EU.- Algo que nunca falta en Internet son los videos virales protagonizados por los mejores amigos del hombre, y en esta ocasión no fue diferente, pues un perro se viralizó el pasado 18 de diciembre por su graciosa reacción al no ser alimentado.

El divertido clip fue compartido por un joven que vive en la ciudad de Goose Creek, Carolina del Sur, y en la grabación que tomó él mismo, muestra el momento en que le da comida a su can y al terminar de comer este pidió más, pero su dueño le dijo “no más comida”.

Además se e pidió que se fuera, algo que la pequeña mascota no tomó del todo bien y no tuvo más opción que retirarse, no sin antes hacer un berrinche de lo más gracioso, pues abrió la puerta protectora de las escaleras con una de sus patas y la azotó con coraje.

“Mi perro seguía pidiendo comida y le dije que no podía darle más, así que se alejó y azotó la puerta”, escribió el amo del animal quien al final del video no puede evitar soltar una carcajada por la actitud de perro, quien procedió a sentarse en un escalón y resignarse.