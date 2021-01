VIDEO: Hombre finge su arresto y le propone matrimonio a su novia en la comisaría

Asunción, Paraguay.- Ante la original y muy polémica idea de un hombre de proponerle matrimonio a su novia en la comisaría de Policía de Paraguay, tras haber fingido su arresto por posesión de sustancias nocivas a la salud, ya se ha convertido viral en las redes sociales.

Recientemente el hombre de nombre David Escobar, se ha vuelto viral en las redes sociales debido a que con ayuda de la Policía de su ciudad lo ayudaron a fingir que había sido arrestado por tener posesión de marihuana en su auto, por lo que llamaron a su pareja, Rocío Rodríguez, para que pudiera ser liberado.

En la comisaría me dijeron que le agarraron con marihuana en su auto y llorando les dije que eso no es de él y que ¡ni siquiera tenía auto! Me llevé el susto de mi vida, pero al final fue lo más hermoso que me pudo haber pasado”, dijo Rocío.