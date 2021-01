'El Señor de la Combi': Tras 5 años de su polémica, aparece y da su versión de los hechos

Ciudad de México.- 'El Señor de la Combi', tras cinco años de su polémico enfrentamiento en el transporte público con una "mujer robusta", ha reaparecido con su propia versión de los hechos, los cuáles se volvieron viral en cuestión de horas y que por mucho tiempo le dio gran fama.

Don Gustavo, nombre real de 'El Señor de la Combi', fue buscado y encontrado por el youtuber Yulay, en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, gracias a que una de sus nietas se puso en contacto con el influencer y así su abuelo pudiera contar su versión.

Cabe recordar que Gustavo por muchos años ha sido chofer del transporte público, pero en el 2015 se volvió viral y muy famoso cuando protagonizo una feroz pelea de insultos con una mujer abordo de una combi, ya que ella no quería moverse de lugar y eso le molesto pues abarcaba dos asientos y había gente de pie, él incluido ya que en esta ocasión estaba como pasajero.

Ahora, el señor ha confesado que se siente un tanto avergonzado pues se da cuenta que no valía la pena y sentía tristeza al ser reconocido en la calle por el altercado, algo que no le trajo problemas con su familia ni nadie más.

La señora quería el lugar todo para ella, y no, pues viajamos colectivamente, la palabra lo dice. Es colectiva, no es particular. La señora quería mucha libertad, empezó a insultar, y yo no me dejo. Yo nomás le dije: ‘a mí no me tiente, señora, porque yo soy muy grosero. Y siguió chingue y chingue” cuenta con notable molestia.