"No me digas qué hacer": Niña hace reír a todo Internet por cómo le responde a su papá

Estados Unidos.- En redes sociales, se han vuelto bastante comunes los videos de niños, pues a cada rato sorprenden con sus peripecias, travesuras y ocurrencias que hacen a más de uno reír a carcajadas.

En esta ocasión, fue una niña de unos dos o tres años, quien sorprendió no solo a su papá, sino que a millones en redes sociales por la forma en que ella le contestó.

Dentro de la grabación, se ve como la infante juega a que prepara un plato de comida, al cual le esparce unos cuantas chispas dulces sobre un plato, a lo que el padre de la menor le sugiere no usar tantas.

No obstante, lo que el caballero no se imaginó, fue que ella no le haría caso, pues le respondió con un "No me digas que hacer ¿ok?".

Esto se hizo viral en redes sociales, pues la reacción de la niña causó ternura por la manera en que se expresó