VIDEO: Tras sobrevivir el Holocausto, abuelita de 97 años pide respetar el confinamiento

Ciudad de México.- A pesar de que los contagios por Covid-19 continúa en aumento en distintos países del mundo, miles de jóvenes han decidido realizar fiestas, acudir a bares nocturnos y playas. Ante este motivo, se ha hecho viral un video en donde se aprecia una sobreviviente del Holocausto que regaña a las personas que no han respetado las medidas sanitarias.

Durante el inicio de la pandemia por coronavirus, el video de Elsa Soslowska, señora de 96 que decidió emigrar a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Connie Ansaldi agregó que su abuelita sobrevivió a uno de los genocidios más graves de la historia. Sin embargo, en este nuevo confinamiento las personas no son capaces de hacer un sacrificio para respetar el confinamiento.

En ese momento, el gobierno argentino decretó un periodo de emergencia nacional de un par de semanas. Este periodo se ha prolongado hasta estos días en diversas partes del mundo.

Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para q no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?".