FOTO: Estudiante de derecho conmueve las redes al exponer en clase vestido de payaso

Ciudad de México.- El estudiante de Derecho, Raúl Rivera, ha cautivado las redes sociales debido a una fotografía en donde se le puede ver en una exposición vestido como payasito, ya que este es su trabajo. El joven estudia en la Universidad de San Pedro de Huacho, Perú, y compartió este momento en su cuenta de Facebook por lo que de inmediato se hizo viral.

El joven se mostró orgulloso de su trabajo así como del esfuerzo que le imprime a su carrera profesional ya que espera convertirse en un excelente abogado.

Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy "payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado", fue el mensaje de Rivera en Facebook.