Tras un mes de relación y ganarse su confianza, su novia le roba todo de su departamento

Ciudad de México.- Edwin Pichigua Guzmán, fue víctima de abuso de confianza por parte de su novia, luego de que ella aprovechó que le había dado las llaves de su departamento para vaciar todas las pertenencias del lugar. Pichigua, ciudadano peruano, conoció a Lauri Licemili Granados, con quien estableció una relación sentimental y luego de un mes de noviazgo, creyó que tenía suficiente confianza con la mujer venezolana.

Cuando vine a mi departamento, me percato de que mi cortina no estaba y cuando entré no había nada. Ni la cortina, ni nada", dijo en una entrevista posterior.