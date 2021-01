VIDEO: Perrito atrapa y lleva a rastras a gatito a su casa al cumplir orden de su dueña

Moscú, Rusia.- Un perrito de la raza chihuahua se ha vuelto tema de conversación, sorprendiendo a miles, ante el video en el que se puede ver como es que cumple al pie de la letra la orden que le dio su dueña y como pudo logró atrapar al gatito y llevarlo prácticamente a rastras al interior de la casa.

Recientemente varios medios han revivido el video del 2012, en el que en Rusia una mujer le ordena a su perro llevar a su gato dentro de la casa, por lo que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales, pues el pequeño can obedeció sin reservas hasta que logró llevarlo dentro del hogar de su ama.

En las imágenes del canal de YouTube, MultiLittlebigfoot, se puede ver a un gato en el patio de su hogar jugando mientras que su dueña en ruso le pide que entre y este no obedece, por lo que pide ayuda a su mascota, un can de la raza chihuahua, que no ha dudado en obedecer.

El perro intentó de todo para llevarlo al interior, hasta que lo logró subiendo al felino, que es un poco más grande que él, a su lomo y sosteniendo una de sus patas con su hocico hasta lo mete a su hogar, mientras que a este no le queda más que maullar en protesta.

Una vez dentro la dueña le agradece y termina el divertido video que sin duda ha hecho reír a miles alrededor del mundo por la curiosa escena.