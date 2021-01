VIDEO: Perrito no recibe comida en su plato y su terrible enfado se vuelve viral

Baton Rouge, EU.- Un divertido video está causando sensación en redes sociales, pues muestra la ‘furiosa’ e inesperada reacción que tuvo un perro hambriento al ver que una mujer no le sirvió comida, algo que había estado esperando con ansias.

Fue el pasado mes de noviembre cuando la joven quiso ver la conducta de la mascota de su sobrina al no servirle ninguna croqueta, por lo que fingió poner algo en su pequeño plato. Si bien el cachorro estaba tranquilo, al poco tiempo su conducta cambió de forma radical.

Como se puede ver en el clip que fue grabado en Luisiana, cuando el pequeño animal notó que había ninguna intención de darle alimento empezó a gruñirle y hasta se abalanzó contra la fémina. Su inesperada conducta ha generado todo tipo de reacciones.

Estaba en el apartamento de mi sobrina simplemente relajándome, pero su perro siempre me ladra, así que decidí fingir que le estaba dando comida para caerle bien, pero el perro no estuvo contento cuando no puse comida en su plato e intentó atacarme. Estoy bien, ni siquiera me mordió ", dijo la autora del video.