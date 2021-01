VIDEO: Robots sacan sus mejores pasos al ponerse a bailar rock con todo el ritmo

Massachusetts, Boston.- Boston Dynamics, toda una empresa con la más importante tecnología, logró presumir en redes sociales las habilidades que poseen los robots, mismos que sacaron sus mejores pasos pues demostró que no solo corren y hacen parour.

Si el solo ver bailar a los robots era casi imposible, verlos con todo el ritmo del rock en la canción Do You Love Me, resultó impactante pues fueron tres los que bailaron por más de dos minutos con un total equilibrio y cordinación.

En la coreografía participaron Atlas (el robot humanoide) bailando con otro Atlas, sumándose a esto Spot (el perro robot) que se robó las miradas, y finalmente un tercer participante que se mueve sobre dos ruedas manteniendo el equilibrio.

Aún cuando se tiene gran innovación, la empresa ya pasó por tres dueños, Google quien fue el primero en adquirirla, luego vendida a SoftBank para finalmente formar parte de Hyundai.

Y justo como información oficial, el Spot que cuenta con gran fuerza es capaz de abrir puertas, ser inmune a os maltratos y estar a la venta para ser utilizado en sectores de policía, arquitectura y hasta en medicina.