VIDEO: Familia se aterroriza al encontrarse con 'pájaro fantasma' en Colombia

Chibolo, Colombia.- Un extraño animal fue captado en video el pasado 13 de diciembre por una familia que se encontraba en un finca de la comunidad de Chibolo en Colombia, grabación que ya se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes se observa a un ave parada tranquilamente sobre una valla de madera, pero todo cambia drásticamente cuando la criatura de grandes ojos negros abre su enorme boca y causa terror hasta en la mujer que grababa el momento.

La primera vez que lo vi pensé que era un palo, pero se movió y me acerqué a él. El pájaro abrió los ojos y la boca y me asustó mucho, pero siendo tan extraño decidí tomar fotos y grabar videos. Cuando llegué más cerca levanté la mano y él abrió la boca en respuesta. He estado en esa finca unas cinco veces, los vecinos del sector dicen que lo han escuchado antes, pero el último visto fue hace más de 15 años", dijo la autora del clip.