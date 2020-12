Top 5 de peores regalos para entregar en el intercambio en esta Navidad 2020

Ciudad de México.- Es diciembre y el espíritu navideño se ha apoderado de muchos, pronto llegarán las típicas posadas donde familia, amigos o compañeros de trabajo se reúnen para el intercambio de regalos.

Ante esto, varios se las ven difícil para poder elegir un buen obsequio, es por eso que aquí se muestran algunas opciones para no dar este año y evitar pasar vergüenza con los demás.

Dinero

Aunque el dinero es siempre bien recibido, dar esto como presente en un intercambio solo demuestra pereza o falta de interés, además la persona que lo reciba podría ofenderse con esto.

Lee también: Tras quedar en silla de ruedas y subir 17 kilos, actriz de Televisa da inesperada noticia en 'Hoy'

Boletos de avión

Todos aman salir de viaje, sin embargo, este 2020 no ha sido el mejor de los años y hasta que no se distribuya una vacuna efectiva para el Covid-19, no es del todo seguro ir de aquí para allá, por lo que obsequiar boletos de avión o viajes no sería buena idea.

Lee también: Adiós Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, 'vetan' a Bisogno de 'Ventaneando' por fuerte razón

Mascotas

Aunque este es un regalo que podría parecer muy tierno y significativo, es muy difícil saber si la persona realmente desea una mascota o si acaso podrá hacerse cargo de un animal, motivo por el que no es una opción viable, debido a que muchos animalitos mueren por ser entregados en hogares donde no se les puede dar el cuidado necesario.

Ropa interior

Esta sería otra pésima elección, pues para regalar esto se necesita saber bien la marca, talla y estilo de ropa interior que la persona a regalar utiliza, además es algo sumamente íntimo, como para abrirlo frente amigos y familia.

Regifting

El Regifting es conocido como aquel presente que la persona recibió en algún momento en el pasado y que, por la razón que sea, decidió no usar y que acabó siendo reciclado en el regalo para el intercambio. Esto es muy mal visto pues solo deja que se es tacaño, a menos que el objeto en cuestión tiene un gran valor sentimental.

Con información de: Milenio