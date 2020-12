¿El fin del mundo está cerca? Monolitos aparecen en varias partes del mundo y causan terror

Ciudad de México.- Este año 2020 ha provocado bastante suspenso en las vidas de las personas, pues con tantos desastres naturales y la pandemia de coronavirus, lo ha llevado a ser incluso considerado como el "peor año del siglo".

Además, a finales del mes de noviembre, apareció en la ciudad de Utah un monolito hecho de metal que medía 3 metros y medio de altura, en medio de toda la confusión del publico y mientras buscaban respuestas sobre eso, en California y en el país de Rumania, y recientemente apareció otro en Rusia.

Te podría interesar: Esta es la sencilla receta para poder hacer las famosas bombas de chocolate

Tras estos sucesos, en redes sociales comenzaron a crearse diversas teorías para dar una explicación a los extraños sucesos. Mientras algunas eran más fantasiosas, pronto se descubrió que en una cuenta de Instagram, llamada The Most Famous Artist, suele crear esculturas de este tipo. Lo que hizo creer a muchos que quizás era una broma.

Lee también: ¡Sobrevive al invierno! Prendas que no deben faltar en el guardarropas durante esta temporada

Además, a pesar de que no se ha confirmado que la cuenta de The Most Famous Artist sean los encargados de estos monolitos, otros mencionan que quizás sea una campaña publicitaria para una película.

Fuentes: Spoiler