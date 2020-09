Revelan cuáles son las actividades en las que una persona tiene más riesgo de contagiarse de Covid-19

Texas, Estados Unidos.- La pandemia provocada por el coronavirus, ha prohibido muchas actividades para no propagar el virus, ya no se puede saludar a las personas de beso o con la mano, no se puede salir a la calle sin cubrebocas y no es recomendable asistir a eventos con demasiadas personas.

Con tanta información, a veces es muy difícil saber si todo es peligroso, o si lo que se está por hacer pone en peligro de contraer dicha enfermedad. Según información de la OMS y los expertos determinaron que hay unos cuantos lugares en los que hay mayor posibilidad de contagiarte.

Podría interesarte: Lalo Urbina, ganador de 'Survivor', reacciona a romance con Curvy y deja en shock a TV Azteca

Actividades como ir al supermercado, hospedarse en un hotel, ir a caminar, sentarse en la sala de espera del doctor, es peligro de infección, pero expertos dicen que hay otras actividades cotidianas que también te dejan más vulnerable incluso si no te encuentras en alguno de esos lugares públicos.

Lee también: Tiembla Televisa: Querido exparticipante de 'Exatlón' se integra a 'VLA' y destroza a 'Hoy'

Actividades con riesgo moderado se encuentran: ir al salón de belleza o a la barbería, comer en un restaurante (adentro), ir a una boda o a un funeral, viajar en avión, jugar baloncesto, abrazar o dar un apretón de manos a alguien.

Riesgo alto están actividades como: comer en un bufet, ir al gimnasio, ir a un parque de diversiones o al cine, ir a un concierto de música o a un estadio de deportes, asistir a misa con más de 500 fieles e ir a un bar. Explicó para la BBC Mundo el médico John Carlo, experto en salud pública y uno de los miembros de TMA que participó en la creación de dicha información.

Fuente: BBC Mundo