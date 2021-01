VIDEO: Delfín se viraliza al realizar famosa coreografía de TikTok fuera del agua

Moscú, Rusia.- Recientemente una cuidadora ha causado un gran revuelo en redes sociales al compartir en su cuenta de TikTok un video en el que se puede ver como el delfín al que cuida realiza con éxito una famosa coreografía de esta fuera del agua, haciéndose viral en horas.

Anna Chulkova, es el nombre de la cuidadora que quiso realizar la coreografía para su cuenta en TikTok junto al delfín que cuida, sin imaginarse que este al verla practicar la rutina que consiste de menear las caderas de un lado a otro este la imitaría y bailaría con ella.

En el video se puede observar como el mamífero se encuentra fuera del agua y ella posa de cuclillas a su lado, tras lo que al ponerse de pie comienza a moverse de un lado a otro, siendo imitada por este, causando un gran revuelo entre millones de usuarios.

Simplemente hermoso, te amamos delfincito”, “Es todo un encanto, me ha gustado mucho”, “Divino”, “Este es el video más dulce que he visto", "Maravillosa la inteligencia de estos hermosos animales", "Me encanta", "El delfín lo hizo mejor jajajaja", fueron algunos de los comentarios.