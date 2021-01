Joven causa furor en TikTok al construir 'Pikachu' de tamaño real con legos

Estados Unidos.- Jordon Geraldine, un joven artista que se ha viralizado por su gran talento, recientemente ha causado un gran furor después de que compartiera en TikTok un video en el que muestra unos pocos fragmentos del proceso para construir con legos un 'Pikachu', famoso personaje de Pokemón, de tamaño real.

En el breve video de 13 segundos, Geraldine mostró unos fragmentos en los que coloca las orejas y la cola del famoso personaje, el cuál fue sumamente solicitado en videos anteriores en los que muestra algunas de las cosas que construyó con el juego.

En la red social ha alcanzado millones de reproducciones y miles de comentarios en los que resaltan que el joven tiene realmente mucho talento y aprovecharon para pedirle que realice de otros personajes del anime o de otros, como Naruto, o de juegos.

Increíble", "Wooow, me encantó", "Hermoso", "Por favor, haz uno de Among Us", "Tienes talento", "¡Me encantaría uno de Bob Esponja!", "¿Puedes hacer uno de Naruto?", "Esto es increíble, más de pokemón", fueron algunos de los comentarios.