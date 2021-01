Despídete de las marcas del acné en tu cutis con ayuda de estos 5 ingredientes básicos

Ciudad de México.- Es común y muy normal que el acné durante la adolescencia o en cualquier etapa de crecimiento deje algunas marcas en el rostro, las cuales no se ven estéticas y pueden llegar a dañar tu autoestima.

Si te interesa disminuir su apariencia en tu cutis, aquí verás cinco ingredientes básicos que pueden ayudarte a lograrlo. ¡Conócelos y no dudes en usarlos!

De acuerdo con @beautyjunkies en Instagram, los cinco productos que te ayudarán a disminuir las marcas, con mucha paciencia y constancia, son:

Vitamina C

Además de ser perfecta para dar luminosidad a tu piel, esta tiene propiedades que eliminan la hiperpigmentación y que reducen la inflamación en el cutis.

Retinol

Es uno de los tratamientos más recomendados por especialistas. Este tiene el poder de regenerar células y de mejorar la textura de tu piel.

Niacinamida

Además de ser perfecta para dar brillo al rostro, tiene propiedades que eliminan las manchas en la piel; al igual que la vitamina C, es antiinflamatoria.

Aha's

Los exfoliantes químicos son excelentes aliados para el cuidado del cutis. Estos regeneran la piel, mejoran su textura y de aportan luminosidad.

Ácido silacilico

​​​​​​​Un BHA que logra limpiar a profundidad, y que también exfolia la piel. Este limpia los poros, controla la grasa de la cara y es perfecto para los brotes de acné. ¡Imperdible!

Es muy importante señalar que esas marcas no te definen y que no le quitan valor ni belleza a tu persona; si no te amas ni aceptas, ningún producto re ayudará a verte y sentirte bella.