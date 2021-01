¿Home Office? Conoce de qué forma puedes hacer más efectivo tu trabajo en casa

Ciudad de México.- Gracias a la pandemia de Covid-19 la vida tuvo que adaptarse a modalidades en línea y esto incluye el trabajo, pero no es ningún secreto para nadie que esta nueva forma de laborar ha causado muchos problemas en estos últimos meses.

Más allá de que el Internet se alenté o de que la computadora falle, la transición al home office es complicada, por lo que si te está causando muchos problemas estos sencillo tips te ayudarán a ser más productivo de lo que te imaginas.

Te puede interesar: La mala alimentación durante el home office podría provocar tu falta de concentración

No dejes todo para último momento

Es importante que intentes llevar una agenda, aunque el trabajo en casa sea más flexible no disminuyas tu ritmo, pero tampoco te conviertas en un esclavo, así que organízate para que no descuides tu trabajo, ni a ti.

No te quedes con dudas

La modalidad en línea abrió nuevos canales de comunicación, así que, si te dan una indicación, pero te has quedado con alguna duda, no dudes en preguntar, ahora más que nunca es importante que todo quede 100 por ciento claro.

Te puede interesar: Entra en vigor el decreto que regula el home office; descubre qué es y cómo funciona

Se honesto

No hay nadie supervisando tu trabajo, así que debes de ser honesto con lo que haces o dejas de hacer en el trabajo. No uses excusas, eso te restara profesionalismo.