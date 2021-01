¿Brochas naturales, sintéticas o mixtas? Conoce qué las diferencia y cuáles son sus mejores usos

Ciudad de México.- Las brochas y pinceles son algunas de las herramientas más importantes y útiles que no le pueden faltar a ningún fanático del maquillaje. No obstante, no todas son iguales, las hay de diferentes tamaños, formas y hasta materiales.

A continuación, conocerás cuales son las diferencias y mejores usos de las brochas naturales, sintéticas y mixtas, para que puedas usarlas de una manera más útil.

Brochas naturales

Son ideales para aplicar maquillaje en polvo, como el rubor, sombra, polvo suelto y demás.

Casi siempre, las fabrican con pelo de marta, pony y de cabra.

Brochas sintéticas

Son perfectas para aplicar productos en crema, como las bases de maquillaje, los correctores o las sombras para ojos que están en crema.

Ideales para aplicar glitter.

Los materiales con las que las suelen fabricar son el nylon y el taklon.

Brochas de pelo mixto

Estas pueden utilizarse tanto para bases fluidas, como para polvos, debido a la versatilidad de su material.

Las fabrican con pelo sintético y natural (casi siempre, mitad y mitad), por lo que presentan características de ambas brochas.

Puedes diferenciar unas de otras por el color, ya que los más intensos son de brochas sintéticas; y por la flexibilidad del pelo (las naturales son más suaves). Elige las que más se acomoden a tu tipo de maquillaje.