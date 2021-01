¡Es hora de creer en ti! Estas 5 técnicas te ayudarán a elevar tu autoconfianza

Ciudad de México.- Aunque no lo creas, la cantidad de gente que tiene una baja autoestima es inmensa; esta se genera por no cumplir con las expectativas que la cultura occidental ha puesto sobre el ser humano y, en gran parte, porque no se dedican tiempo a si mismos.

Sin embargo, nunca es tarde para comenzar a creer en ti y elevar tu autoconfianza. A continuación, verás cinco técnicas infalibles que te ayudarán a potencializar el amor y el respeto hacia tu persona, ¡comienza a practicarlas hoy!

Recuerda que el amor propio es el más importante, y que si no lo nutres y proteges, te será muy difícil amar y confiar en otras personas.

1. Cuida tu diálogo interno y evita pensar en ti de forma negativa. Lo que dices sobre ti misma tiene un fuerte impacto en tu autoimagen; procura estar atenta a cómo te juzgas y trata de cambiar el discurso.

Una buena opción para empezar a reprogramarte es que, por cada cosa "negativa" que te señales, digas tres cualidades tuyas que adoras.

2. Proponte metas, pero no te castigues si no las logras. Entiende que hay situaciones que no están en tus manos y no te culpes ni taches mal si las cosas no salen como esperabas.

3. Celebra todos tus logros. Así sean grandes, chicos o medianos, celébrate y no dejes que la gente los valore o evalúe. Tú y solo tú sabes el trabajo que te costó llegar a donde estás.

4. Busca proyectar todo lo que quieres lograr a nivel interior y exterior; cuida tu imagen interna y externa de acuerdo con tus metas, sueños y valores, no los de los demás.

5. No te compares con nadie. Recuerda que cada persona es diferente y que la vida no es una competencia. Si enfocas tu energía a lo que has hecho, y no a lo que han hecho los demás, la vida te será más sencilla.