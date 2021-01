La regla de las tres M: Conoce el método que recomienda la OMS para evitar el Covid-19

Ciudad de México.- Tras el estallido de la pandemia de Covid-19 miles han sido las sugerencias que se han hecho para evitar ser parte de las cifras de contagiados de esta enfermedad que ha puesto en pausa la vida en todo el mundo.

Pero la única verdad es que no existen métodos mágicos que eviten que te contagies de coronavirus, pero puedes tomar las medidas preventivas recomendadas por los expertos de la Organización Mundial de la Salud para cuidar de ti y de los tuyos, como lo es la regla de las tres M.

Consiste en tres medidas que seguramente ya conoces:

Uso de Mascarilla .

. Higiene en Manos .

. Distancia de más de 1.5 Metros.

Al implementar la regla de las tres M es mucho más seguro que el Covid-19 no llegue hasta la seguridad de tu casa. Recuerda no bajes la guardia y si no es necesario no salgas de casa.