¡Que la pandemia no te detenga! Estos ejercicios te ayudarán a mantener en forma desde casa

Ciudad de México.- Derivado de la pandemia cientos de parques y gimnasios cerraron para ayudar a disminuir los contagios entre la población, pero a pesar de que no puedas ir a entrenar como antes de la llegada del Covid-19 no significa que no puedas mantener tu figura.

Para continuar activando tu cuerpo no hacen falta los aparatos que utilizabas en estos espacios de deporte pues desde la comodidad de tu casa puedes continuar con tu entrenamiento y así tener un cuerpo de envidia incluso en tiempos de coronavirus.

Calentamiento

Es muy importante que tu cuerpo entre en calor para evitar lastimarte algún musculo o ligamento, puedes hacer diferentes ejercicios como llevar tu rodilla al pecho durante un minuto, o también algunos saltos ligeros.

Sentadillas sin peso

Mantén tus piernas y glúteos fuertes con unas sencillas sentadillas, recuerda tener la espalda recta y que tus rodillas deben estar a la altura de tus hombros. Luego de hacer algunas por unos 5 minutos, puedes agregar algo de peso con una mochila o un kilo de arroz o azúcar.

Abdominales

Nada mejor para trabajar el abdominales desde todos los ángulos que un ejercicio de planchas, además de que es efectivo es poco probable que haya algún tipo de lesión. Mantén la postura por 20 segundos y descansa 10.

No te olvides del cardio

Trotar en tu mismo lugar por 20 minutos o buscar en Internet alguna rutina es más que suficiente para tener un entrenamiento completo.