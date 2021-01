¡Si es posible! Estos son los hábitos y alimentos te ayudarán a vivir por muchos años más

Ciudad de México.- Seguramente has escuchado el famoso eres lo que comes y no podría haber mejor analogía ya entre menos cuides tu alimentación es más probable que tu estado de salud lo resienta y lo mismo sucede a la inversa, entre más procures consumir ingredientes saludables mejor estarás.

Por lo que si eres de las personas que buscan siempre mejorar si estilo de vida para poder vivir por más años es importante que sepas que existen algunos alimentos y hábitos que te ayudará a cumplir con este objetivo.

Camina

De acuerdo a la Universidad de Sidney estar sentada durante más de 4 horas puede aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer, así que párate de la silla y camina por lo menos 30 minutos al día.

Bebe leche

A pesar de que muchos aseguran que la leche es únicamente para los pequeños del hogar, tomar dos vasos de leche deslactosada al día ayuda a que tus huesos, dientes y músculos estén fuertes durante mucho tiempo.

Dormir de lado izquierdo

Esto favorece el drenaje linfático lo que ayuda a que el corazón bombee con mucha más facilidad y se disminuirán las posibilidades de un infarto.

Comer 3 frutas

Gracias a esto podrás disminuir en 15 por ciento el riesgo de sufrir un infarto, gracias a que muchas frutas son ricas en potasio, fibra y antioxidantes por lo que la presión sanguínea se reducirá.