¡Trabaja con estilo! Así puedes vestir durante el home office para ser productiva

Ciudad de México.- Entre los errores más comunes cuando se comenzó a implementar el home office como medida para disminuir los contagios de coronavirus, fue estar en cama durante la jornada laboral y estar en pijama todo el día.

Sin embargo, trabajar en tu ropa para dormir no solo es poco profesional, sino que también de acuerdo con Healthline no es ni productivo, ni practico pues a pesar de ser muy cómodo suele transmitir al cerebro un efecto de descanso a todas horas por lo que no será para nada extraño que tengas sueño a la hora de trabajar.

Pero tómalo con calma, tampoco se trata que vayas por tu casa en la ropa formal que usabas para el trabajo, el punto es que uses prendas cómodas y relajadas con las cuales no te agarren por sorpresa las juntas y además que te ayuden a sacudirte la flojera y hacer tus deberes aún más rápido.

Los básicos tu salvación

Unos jeans, t-shirts en cualquier color o incluso camisas en su versión oversize serán tus indispensables durante el home-office.

Loungewear

La ropa deportiva para estar en casa será perfecta si quieres estar lo más holgada posible, unos pants y top crearan el outfit perfecto.

Leggings

Complementas tus tops básicos con unos buenos leggings los cuales son perfectos gracias a que son cómodos, pero hasta cierto punto

.