VIDEO: Gatito gruñón se hace viral tras ser entrevistado por su cuidadora

Estados Unidos.- Una mujer encargada de cuidar de a un adorable gatito, logró hacer viral al animal de compañía tras hacerle una entrevista de juego.

Al ver que el felino se encontraba de muy mal humor, llegó con este y le preguntó si estará dispuesto a que le hagan un corte de uñas, mientras el acercó un pequeño micrófono al rostro para que respondiera, cosa que hizo con un grueso ronroneo.

El clip logró hacerse bastante popular en distintas redes sociales, pues varios usuarios manifestaron diversos puntos de vista por lo cómico que resultó.

Jajaja así es mi humor por las mañanas", "cuando me preguntan si es que tengo hambre", "este increíble gato me representa totalmente jajaja", "adorable por fuera y duro por dentro me muero jajaja", comentaron los internautas.