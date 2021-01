¡Ayúdalos! Estos consejos te serán útiles para que tus hijos sobrelleven la ansiedad por Covid-19

Ciudad de México.- La pandemia de Covid-19 ha afecta a grandes y chicos por igual, el confinamiento aunque sea una medida para mantener a todos a salvo, también ha causado grandes problemas como el estrés y la ansiedad.

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad del Sur de California los pequeños del hogar rara vez comprenden en su totalidad lo que realmente está sucediendo en mundo, pero de lo que sí están seguros es que con la llegada del coronavirus los adultos no pueden garantizar su seguridad por completo en esta ocasión.

Este hecho les causa demasiada incertidumbre, por lo que desarrollan trastornos emocionales como la ansiedad, la cual puede llegar a afectar severamente su vida, razón principal por la que debes de ayudarlo a sobrellevar este tipo de sensaciones.

Las medidas de seguridad

Ayúdale a comprender que al respetar las medidas de seguridad es poco probable que se llegue a contagiarse, así que enséñale cuales son y en qué momento se deben implementar.

No se saber todo está bien

Con el Covid-19 la ciencia y el mundo están en constante aprendizaje, así que ayúdale a comprender que hay algunas cosas que aprenden justo en el momento que suceden y que no por eso pasa algo malo.

Todo es cuestión de tiempo

Enseñarle la paciencia es más importante que nunca, aunque ahora no pueda salir al parque no significa que no logre hacerlo en el futuro próximo. Tiempo al tiempo.