¡Bella en pandemia! Estos cortes de cabello de poco mantenimiento serán tus aliados

Ciudad de México.- El cierre de comercios no indispensables es una de las medidas de seguridad contra la emergencia sanitaria de Covid-19 por lo que muchos salones de belleza están por el momento en pausa.

Pero esto no tiene que significar que descuidaras de tu cabello, pues de acuerdo con BBC procurar verse increíble incluso en el confinamiento ayuda a asimilar los estragos emocionales que está dejando la pandemia en muchas personas.

Es por esta razón que tener un cambio de look en estos momentos no es para nada una mala idea y lo mejor de todo es que con las siguientes ideas no tendrás que preocuparte por ir con tu estilista a cada rato para mantener su forma, pues estos cortes se quedarán como el primer día por mucho tiempo.

Bob con fleco

Con el largo a altura de la nunca y un flequillo este corte hará que te veas elegante en todo momento, pueden llevarlo cabellos lacios y rizados sin problemas y además es fácil de peinar por lo que estarás lista en segundos.

Lob medio

Si eres de las que tiene el cabello muy pesado, este corte es perfecto, puedes escoger entre dos largos uno a la altura de los hombros o también un poco más arriba en el cuello, lo importante las puntas estén degrafiladas para eliminar la pesadez, pero sin restarle movimiento a tu melena.

Bob chop

Muy al estilo de la princesa Diana, este corte tiene el mismo largo que un bob normal, pero es realizado en capas con el objetivo de crear volumen y algo de movilidad. Puedes llevarlo con fleco o no.