¡Detén el daño! Estos consejos te ayudarán a aliviar el acné provocado por el cubrebocas

Ciudad de México.- Una de las medidas implementadas a causa del estallido de la pandemia de Covid-19 es el uso de cubrebocas en todo momento mientras se esté fuera de casa, sin embargo, el roce y la presión que realiza sobre la piel puede provocar el famoso maskné.

El acné provocado por el uso constante de la mascarilla es un problema con el que ahora muchas personas se tienen que enfrentar ya que los brotes suelen ser muy doloroso y molestos, pero afortunadamente para todo hay una solución.

Limpia tu piel antes y después de salir.

El cubrebocas acumula humedad y suciedad por lo que con su uso se termina obstruyendo los poros dando paso al acné, por lo que es muy importante que antes de salir laves tu cara y también al regresar a casa, puedes usar limpiadores suaves como el agua micelar.

No dejes tu rutina

Es normal que creas que porque no sales no debes seguir con tu rutina diaria, y no hay peor error que esto, continúa utilizando tus productos especiales para piel, pero evita aquellos que sean demasiado agresivos como los exfoliantes o peelings.

Opta por no maquillarte

Todo se potencializa con el maquillaje, tu belleza, tus rasgos naturales y también el acné, así que aprovecha que la mitad de tu cara está cubierta no te maquilles.