El amor y el sexo en los tiempos del Internet y las redes sociales

Ciudad de México.- Cada vez son más las personas que se deciden a practicar algún tipo de sexo virtual. Los efectos de la pandemia, que ha minimizado al máximo el contacto físico entre las personas, ha hecho que muchas personas que antes de la Covid-19 practicaban sexo de forma habitual y con contacto físico hayan visto como los últimos meses no han podido hacerlo debido a las restricciones que los diferentes gobiernos de todo el mundo han implantado.

Esto, no sólo ha afectado a los solteros, ya que incluso parejas estables que, por diferentes motivos, viven en lugares diferentes no han podido encontrarse por las restricciones de movilidad. Para paliar estas limitaciones y poder disfrutar del sexo y de la intimidad, las personas han apostado por practicar diferentes modalidades de sexo online gracias a Internet y las nuevas opciones que las diferentes plataformas eróticas han ido desarrollando en los últimos años.

Así, por ejemplo, las dos prácticas más habituales y que se han puesto de moda en el último años son las denominadas sexting y cibersexo. Sexting y cibersexo son dos conceptos diferentes que van muy de la mano y, por supuesto, hay que conocerlos para saber usarlos de manera adecuada.

El cibersexo hace referencia a la práctica del sexo online, de manera que pueda simularse una relación sexual real. Puede ser con texto, videollamadas, audios y vídeos. Si nos disponemos a mirar las estadísticas, estudios demuestran que la mayoría de las personas reconocen haberlo hecho, pero afirman hacerlo con su pareja estable.

Por otro lado, el sexting consiste sólo en intercambio de mensajes sexuales. Muchas personas sienten más seguridad al practicar el sexting porque no incluye videollamadas o llamadas hot, por lo que hay más privacidad en esta práctica. Hay que destacar que las personas que deciden practicarlo, están conscientes de que no es necesaria una carga sentimental o emocional, puede ser meramente sexual.

Comparándolos con la pornografía, el cibersexo y el sexting son mejores prácticas por el hecho que detrás de la pantalla hay una persona interactuando, así la práctica se vuelve mucho más personal. Si combinas esto con un juguete erótico como un conejito vibrador tu experiencia puede ser más placentera. Para consultar estos productos puedes checar este link de venta de vibradores.

Además del propio vibrador o succionador, también es posible encontrar diferentes aplicaciones de móvil para hacer que el uso de estos juguetes eróticos sea más erótico y placentero para los participantes. Así, por ejemplo, existe la App We Connect, que es una excelente opción ya que, además de controlar con ella tus juguetes de la marca We-Vibe desde cualquier parte del mundo, puedes compartir videos, fotos y hacer videollamadas.

Guía para practicar sexting y cibersexo

A la hora de practicar sexo online es importante seguir una serie de recomendaciones para que esta práctica tan estimulante y placentera no se convierta en un problema. Por ello, hemos elaborado una pequeña guía con los pasos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer sexo online. Aunque muchos parezcan obvios, es frecuente que la gente no los tenga en cuenta o considere que no son importantes. Un grave error que puede suponer un riesgo para alguna de las personas que han participado al vulnerarse sus derechos a la intimidad. Así, vamos con esta pequeña guía:

Intenta, en lo posible, encontrar a una persona de confianza con quien puedas practicarlo

Evita ser reconocido; es decir, no envíes fotos dónde su cara se vea, especialmente cuando no conocemos bien a la persona con la que interactuamos.

No envíes videos si no conocen bien a la otra persona.

No reduzcas el sexo exclusivamente al mundo online (es más excitante en persona)

¡Destruye la evidencia! Borra fotos, videos , chats y cualquier registro de esa experiencia sexual, o guárdalos en una carpeta segura.

¡No olvides el respeto! Conserva los modales y no obligues a nadie a chatear contigo si no quiere.

No olvides que lo primordial es disfrutar del momento con seguridad. No des datos personales y elimina tu historial de búsqueda. ¡Que te diviertas!

Ahora ya sabes todo lo necesario y los pasos más importantes que hay que dar para disfrutar del sexo online. Por ello, no te conforme solo con una imagen o un vídeo y utiliza un vibrador o un succionador al mismo tiempo que los practicas. Lo agradecerás.