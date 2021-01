¡Adiós al estrés! Estos consejos te ayudarán a vivir en tranquilidad durante la cuarentena

Ciudad de México.- La pandemia de Covid-19 ha causado entre muchos otros problemas, grandes afectaciones a la salud mental de las personas provocando trastornos emocionales como la ansiedad y el estrés.

Es normal que, aunque se intente mantener una actitud positiva, las circunstancias en ocasiones no son de lo más favorables, sin embargo, de acuerdo con la Dra. Laura Ferrando para la BBC existen formas en las que se puede prevenir el impacto emocional de eventos desafortunados como el actual.

No aislarte

Tener una comunicación constante con familiares y amigos es indispensable para mantener el buen ánimo en todo momento.

Vida sana, mente sana

El ejercicio y llevar una dieta saludable serán los mejores aliados para que es estrés no puede afectar la salud.

Mantener la rutina

No modificar los horarios pre pandemia es indispensable para que el cuerpo no resienta los cambios de forma abrupta. Desayuna, trabaja, come y duerme como lo hacías antes de que llegará el Covid-19.