Jackpots, ¿qué son y por qué han hecho historia?

Ciudad de México.- Pues bien, en los juegos hay otro término para hacer referencia al mayor premio que se pueda obtener: ¡jackpots!.Quizás ya has escuchado esta palabra antes, pero si no, y para que lo entiendas, se trata de un acumulado de apuestas, el bote más grande de premios que va aumentando gracias a que todavía no hay un ganador, este puede estar en las máquinas de monedas, ruletas, bingo o en el póker. Como curiosidad, esta palabra se acuñó allá en el año 1880 en la ciudad de Las Vegas.

Partiendo de esta definición es que también conocemos diferentes tipos de jackpots, en particular en los juegos de las máquinas de monedas. Empecemos con el fijo, que es cuando la cantidad se mantiene, no cambia y no tiene relación con la cantidad de jugadores nuevos o el tiempo en el que no se gane ese premio.

Mientras que el jackpot progresivo, la cantidad sí va aumentando, los factores que influyen en que suban las cantidades son: más jugadores apostando y el tiempo en el que no se ha ganado la bolsa acumulada. Por ello, con esta modalidad se llegan a ingresar importantes sumas de dinero que hacen de el un bote mas que atractivo.

Tan solo en los dos últimos meses en el jackpot de Betway, los premios más grandes que se han llevado los jugadores son de $35,236.14, $27,641.01 y $25,612.78 MXN.

De hecho, no una sino dos veces se llevó el premio Elmer Sherwin. La primera vez salió del Hotel Mirage con 4.6 millones de dólares en su poder, y 16 años mas tarde ganó 27 millones de dólares en Cannery Casino.

¿Ya eres un experto en el Jackpot? La experiencia siempre es un grado, y para triunfar en cualquier campo de la vida, lo mejor es seguir los pasos de aquellos que hicieron historia, y el mundo del jackpot no iba a ser menos.