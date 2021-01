¡El tiempo nunca fue tan importante! Conoce la regla de los 60 segundo para tener una piel bonita

Ciudad de México.- Dejar una piel bonita siempre ha sido uno de los principales objetivos de los productos de belleza; sin embargo, es posible que aunque uses muchas cremas fáciles no estés obteniendo el resultado que deseas; esto se debe a que mucha gente no conoce la deja actuar como debería

De acuerdo con la experta facialista Nayamka Roberts-Smith, es muy importante dejar funcionar los productos de belleza por un determinado tiempo para que sus componentes activos lleguen hasta las capas más profundas de la dermis. Por esta razón, surge la regla de los 60 segundos.

Este método consiste en dejar actuar a los limpiadores faciales durante 60 segundo mientras se masajea la piel suavemente, de esta manera, se podrá obtener efecto radiante y suave sobre el rostro.

Esta regla debe llevarse a cabo preferentemente durante la noche, ya que es en este horario en el que la temperatura de la piel aumenta, lo que hace que los productos tengan sus efectos desde lo más profundo.

Fuente: Vogue