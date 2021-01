El amor entra por el estómago: Regala estos roles de canela sin horno en este San Valentín 2021

Ciudad de México.- Los roles de canela son la fascinación de muchas personas, y es que su dulce sabor, los hace perfectos para cualquier tipo de ocasión, incluso para ser un regalo en el día de San Valentín en este 2021.

Lo mejor de todo es que además de ser deliciosos, no son tan complicados de preparar, ya que para tener su increíble sabor no necesitarás tener un horno, por lo que no hay más excusas, así que manos a la obra.

Necesitas:

1 taza harina.

1/4 taza leche.

1 huevo.

2 cucharadas de mantequilla.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1/2 taza azúcar.

1/4 taza canela en polvo.

1/2 taza de azúcar glass.

Paso a paso:

1. En un recipiente, coloca la mantequilla, la haría y el polvo para hornear y mezcla muy bien.

2. Agrega la leche y el huevo. Deberá formarse una masa uniforme.

3. Por aparte mezcla el azúcar con la canela.

4. Extiende la masa en una superficie plana y esparce la mezcla de canela y azúcar. Enrolla y corta en trozos pequeños o medianos según la cantidad que quieras.

5. Calienta un sartén a fuego bajo y coloca los roles. Tapa el sartén y espera por aproximadamente 20 minutos.

6. Espolvorea el azúcar glass por toda la superficie.

Y listo, así de sencillo es preparar roles de canela llenos de amor para este 14 de febrero.